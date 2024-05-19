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АВЕН ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ГЕЛЬ-МОЛОЧКО ПІСЛЯ СОНЦЯ 200 мл - Харків (642231) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
540,60 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (3)
351,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
328,84
Економія: -19,34 грн
309,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
724,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
621,69 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
606,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
594,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
576,29
Економія: -19,49 грн
556,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (1)
437,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (2)
724,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
Всього: упаковка (1)
479,82
Економія: -23,02 грн
456,80 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
Всього: упаковка (1)
348,37 грн
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-В
Всього: упаковка (1)
567,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (4)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (2)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (2)
724,00 грн