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АВЕН НІЖНИЙ ГЕЛЬ-ЕКСФОЛІАНТ 75 мл - Одеса (642378) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (3)
660,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
541,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
603,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
603,75
Економія: -18,11 грн
585,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
645,67 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
539,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
581,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
549,15
Економія: -16,47 грн
532,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
581,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
635,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
685,26 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
570,24 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
570,24 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
591,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
538,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
603,75
Економія: -18,11 грн
585,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
603,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
538,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
603,75
Економія: -18,11 грн
585,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
538,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
461,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
492,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
492,51 грн