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АВЕН ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 10 мл - Одеса (642294) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (2)
527,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
527,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
527,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
463,32 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
625,32 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
559,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
585,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
602,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
582,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
602,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
541,65 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
540,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Кам'янець-Подільський, вул. 30 Років Перемоги, 2/5
Всього: упаковка (1)
602,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
561,60 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
568,70
Економія: -2,08 грн
566,62 грн