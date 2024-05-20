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АВЕН ГІДРАНС РІЧ КРЕМ 40 мл - Одеса (642094) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
713,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
713,70 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
674,60 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (2)
695,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Евіта
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
713,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
713,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
674,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
727,38 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
700,50 грн