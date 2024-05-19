Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАВЕН ГІДРАНС РІЧ КРЕМЦіни в аптеках

АВЕН ГІДРАНС РІЧ КРЕМ 40 мл - Київ (642094) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
741,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
700,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
685,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
741,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (5)
685,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
685,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
700,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
700,43 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
700,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
700,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (2)
700,43 грн