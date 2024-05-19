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АВЕН ГІДРАНС РІЧ КРЕМ 40 мл - Харків (642094) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
685,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
641,20 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
713,00
Економія: -109,00 грн
604,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
761,00
Економія: -157,00 грн
604,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
700,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
700,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (2)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: упаковка (5)
685,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
741,00
Економія: -22,23 грн
718,77 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн