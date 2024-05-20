Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАВЕН ГІДРАНС ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯЦіни в аптеках

АВЕН ГІДРАНС ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯ 40 мл - Одеса (642096) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
713,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
658,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
656,76 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
657,21 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
714,00 грн
Мишель
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Вероніка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
695,40 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
674,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
713,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
713,70 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
620,46 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (3)
769,50 грн
В інших містах:
Чорноморська
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
695,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
686,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
650,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
687,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
675,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн