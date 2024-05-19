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АВЕН ГІДРАНС ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯ 40 мл - Львів (642096) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
696,63 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (6)
667,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (2)
667,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
700,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
700,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
700,45
Економія: -21,01 грн
679,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
700,43 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
741,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
667,45 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
728,00 грн