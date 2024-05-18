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АВЕН ГІДРАНС ЛАЙТ ЕМУЛЬСІЯ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642096) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
673,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
658,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
656,39 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
674,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
652,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
688,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
645,68 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
713,00
Економія: -109,00 грн
604,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
695,00
Економія: -91,00 грн
604,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
651,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
653,01 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (2)
647,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (2)
651,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (1)
651,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
651,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
691,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
649,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Решетилівка, вул. Старокиївська, 8
Всього: упаковка (1)
646,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
649,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
652,84 грн