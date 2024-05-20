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АВЕН ГІДРАНС АКВА-ГЕЛЬ 50 мл - Одеса (642079) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
735,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
668,53
Економія: -30,13 грн
638,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
668,72
Економія: -30,32 грн
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
735,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
667,70
Економія: -29,30 грн
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
736,91 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
772,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
830,00 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
772,50 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
772,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
772,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
613,21
Економія: -28,81 грн
584,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
744,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
703,53 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
772,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
611,21
Економія: -26,49 грн
584,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
664,83
Економія: -26,43 грн
638,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
667,19
Економія: -28,79 грн
638,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
772,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
772,50 грн