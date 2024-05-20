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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ ОЧИЩУВАЛЬНА ОЛІЯ 200 мл - Одеса (642210) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
500,33
Економія: -55,77 грн
444,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
461,29
Економія: -31,34 грн
429,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
445,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
454,00
Економія: -90,80 грн
363,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
454,00
Економія: -90,80 грн
363,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (4)
445,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
454,00
Економія: -90,80 грн
363,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (3)
445,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Луцьк, просп. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (4)
445,00 грн