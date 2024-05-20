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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD ОЛІЯ ОЧИЩУВАЛЬНА 400 мл - Одеса (642206) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
719,00
Економія: -32,60 грн
686,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
717,91
Економія: -31,51 грн
686,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
658,88
Економія: -30,96 грн
627,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
712,69
Економія: -26,29 грн
686,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
711,04
Економія: -24,64 грн
686,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
714,13
Економія: -27,73 грн
686,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
815,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
717,49
Економія: -31,09 грн
686,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
714,82
Економія: -28,42 грн
686,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
725,59
Економія: -39,19 грн
686,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
676,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
815,90
Економія: -24,48 грн
791,42 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
892,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
731,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
563,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
719,76
Економія: -33,36 грн
686,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
648,33
Економія: -20,41 грн
627,92 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
713,24
Економія: -26,84 грн
686,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
728,54
Економія: -42,14 грн
686,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (5)
658,63
Економія: -30,71 грн
627,92 грн