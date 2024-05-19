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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ МОЛОЧКО-ЕМОЛЕНТ 400 мл - Харків (642406) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (3)
960,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
960,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
813,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
1078,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
808,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
808,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (8)
960,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
1078,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
862,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
862,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
1078,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (9)
960,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
1078,00 грн