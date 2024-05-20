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А-ДЕРМА СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Одеса (642410) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
195,92 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
189,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
235,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
213,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (2)
250,30
Економія: -1,48 грн
248,82 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
252,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
203,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
200,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
235,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
202,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
235,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
213,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
204,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
213,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
195,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
213,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
251,82
Економія: -0,80 грн
251,02 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
252,99 грн