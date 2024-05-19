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А-ДЕРМА СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Львів (642410) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
189,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
235,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
235,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (5)
235,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
189,08 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
189,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (3)
235,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
189,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: упаковка (2)
189,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 86/1
Всього: упаковка (1)
189,08 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
249,54 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
253,16
Економія: -3,66 грн
249,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
252,08
Економія: -3,50 грн
248,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
232,59
Економія: -1,83 грн
230,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
189,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
250,74
Економія: -0,51 грн
250,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
252,05
Економія: -2,53 грн
249,52 грн