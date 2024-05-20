Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаАВЕН СІКАЛЬФАТ+ СПРЕЙЦіни в аптеках

АВЕН СІКАЛЬФАТ+ СПРЕЙ 100 мл - Одеса (764348) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
590,00 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
553,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
435,67
Економія: -20,47 грн
415,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
548,48 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
474,15
Економія: -20,55 грн
453,60 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
519,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
529,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (3)
435,50
Економія: -20,30 грн
415,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
539,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
530,69 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
589,70
Економія: -17,69 грн
572,01 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
489,85
Економія: -14,70 грн
475,15 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
590,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
590,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
489,85
Економія: -14,70 грн
475,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
589,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
438,78
Економія: -23,58 грн
415,20 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
506,00
Економія: -66,00 грн
440,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
589,70
Економія: -17,69 грн
572,01 грн