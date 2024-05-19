АВЕН СІКАЛЬФАТ+ СПРЕЙ 100 мл - Львів (764348) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р