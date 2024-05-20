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А-ДЕРМА КУТАЛГАН СПРЕЙ 100 мл - Одеса (764322) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
425,52 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
402,70
Економія: -18,77 грн
383,93 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -106,40 грн
425,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
370,94
Економія: -19,94 грн
351,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
486,75
Економія: -97,35 грн
389,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
379,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
385,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Чернівці, вул. Шкільна, 1
Всього: упаковка (1)
287,83
Економія: -17,90 грн
269,93 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -106,40 грн
425,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
393,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
362,27
Економія: -11,27 грн
351,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
486,75
Економія: -97,35 грн
389,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
532,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
390,00
Економія: -78,00 грн
312,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
443,05
Економія: -88,60 грн
354,45 грн