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А-ДЕРМА СІТЕЛІУМ СПРЕЙ 100 мл - Одеса (642349) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
396,86 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (3)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Біла Церква, вул. Курсова, 3-А
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
328,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
445,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
363,12 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
496,10
Економія: -99,20 грн
396,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
363,50
Економія: -72,70 грн
290,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
411,85
Економія: -82,35 грн
329,50 грн