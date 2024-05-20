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А-ДЕРМА ДЕРМАЛІБУР + БАР'ЄР ІЗОЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл - Одеса (642403) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
262,07 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (3)
340,20 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
340,20 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
393,15
Економія: -78,60 грн
314,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
327,60
Економія: -65,50 грн
262,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
350,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
291,56 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -72,05 грн
288,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -72,05 грн
288,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
295,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
360,40
Економія: -72,05 грн
288,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
327,60
Економія: -65,50 грн
262,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -72,05 грн
288,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
291,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
393,15
Економія: -78,60 грн
314,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (6)
350,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -72,05 грн
288,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
294,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
360,40
Економія: -72,05 грн
288,35 грн