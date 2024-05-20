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А-ДЕРМА МИЛО ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ 100 г - Одеса (642385) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
326,02 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
346,70 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
346,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
251,86 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
326,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
209,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
209,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
275,26
Економія: -12,83 грн
262,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
296,38 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
283,95
Економія: -56,75 грн
227,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
296,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
254,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
363,50
Економія: -72,70 грн
290,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
257,40
Економія: -51,45 грн
205,95 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
341,00
Економія: -44,00 грн
297,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
243,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
209,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
231,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
231,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
296,38 грн