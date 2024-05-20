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АВЕН КОЛД КРЕМ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Одеса (642369) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
286,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (3)
304,56 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
293,28 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
268,35
Економія: -8,05 грн
260,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
286,00
Економія: -54,00 грн
232,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
272,00
Економія: -40,00 грн
232,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
268,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
293,28 грн