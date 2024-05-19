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АВЕН КОЛД КРЕМ СТІК ДЛЯ ГУБ 4 г - Львів (642369) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
277,82
Економія: -2,10 грн
275,72 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
265,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (4)
265,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
293,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
293,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
293,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
293,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
293,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
293,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
293,28 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (3)
268,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (4)
260,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (2)
268,35
Економія: -8,05 грн
260,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
268,35
Економія: -8,05 грн
260,30 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
293,30
Економія: -8,80 грн
284,50 грн