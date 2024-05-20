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Акістан Дуо краплі очні, розчин флакон з крапельницею 2.5 мл, №1 - Одеса (745620) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
243,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
225,52
Економія: -26,28 грн
199,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
241,18
Економія: -11,86 грн
229,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
230,23
Економія: -11,23 грн
219,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
230,05
Економія: -15,05 грн
215,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
213,66
Економія: -17,24 грн
196,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
220,99
Економія: -9,08 грн
211,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
227,24
Економія: -26,78 грн
200,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
217,04
Економія: -11,49 грн
205,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -5,08 грн
211,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
216,05
Економія: -12,63 грн
203,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
223,52
Економія: -15,44 грн
208,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (4)
229,38
Економія: -21,30 грн
208,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
233,97
Економія: -31,64 грн
202,33 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (1)
223,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
234,55
Економія: -29,39 грн
205,16 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
205,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
232,19
Економія: -19,55 грн
212,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
240,25
Економія: -35,91 грн
204,34 грн