Акістан Дуо краплі очні, розчин флакон з крапельницею 2.5 мл, №1 - Харків (745620) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 33 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж