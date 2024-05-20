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Vitex капсули 500 мг, №90 - Одеса (707501) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -61,60 грн
254,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
254,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
243,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,10 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
263,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
278,93
Економія: -17,74 грн
261,19 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
287,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
262,83
Економія: -12,83 грн
250,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -61,60 грн
254,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
309,90
Економія: -55,10 грн
254,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -61,60 грн
254,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
263,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
207,40 грн