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Vitex капсули 500 мг, №90 - Львів (707501) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
270,87
Економія: -36,54 грн
234,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
263,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
263,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
263,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
263,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
240,48
Економія: -11,52 грн
228,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
309,99
Економія: -91,35 грн
218,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
270,99
Економія: -52,35 грн
218,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
269,58
Економія: -14,68 грн
254,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
316,40
Економія: -77,50 грн
238,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
251,51
Економія: -23,20 грн
228,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,10 грн