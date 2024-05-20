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Аффида Макс з аргініном гранули для орального розчину 400 мг саше, №20 - Одеса (744608) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: саше (8)
278,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3), саше (11)
431,50
Економія: -154,60 грн
276,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), саше (14)
306,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), саше (16)
269,76
Економія: -14,76 грн
255,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
323,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: гранули для орального розчину (10)
311,64 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: гранули для орального розчину (6)
308,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
302,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: гранули для орального розчину (17)
319,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
274,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), саше (1)
330,91
Економія: -74,60 грн
256,31 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
308,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
282,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (4)
294,46
Економія: -38,15 грн
256,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
352,99
Економія: -78,40 грн
274,59 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: гранули для орального розчину (14)
302,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), саше (4)
270,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
282,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: гранули для орального розчину (12)
276,40 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
282,06
Економія: -24,91 грн
257,15 грн