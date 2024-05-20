Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Одеса (182539) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Всього: упаковка (21), блістер (5)
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Всього: упаковка (11), блістер (2)
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Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
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Всього: упаковка (12), блістер (2)
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
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Всього: упаковка (24), блістер (8)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Всього: упаковка (39), блістер (5)
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Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
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Всього: упаковка (8), блістер (7)
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
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Всього: таблетки (60)
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Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
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Всього: упаковка (14)
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Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
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Всього: упаковка (15), блістер (7)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
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Всього: упаковка (23), блістер (9)
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Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
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Всього: упаковка (24)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Всього: упаковка (3)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
В інших містах:
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Всього: таблетки (80)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
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Всього: упаковка (30), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
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Всього: таблетки (60)
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Великодолинське, вул. Центральна, 128
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Всього: упаковка (32), блістер (8)
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Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
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Чорноморськ, просп. Миру, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Білгород-Дністровський, перех. Єврейська / Миколаївська, 23/40