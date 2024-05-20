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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Одеса (182539) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (21), блістер (5)
48,27
Економія: -2,67 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (11), блістер (2)
48,70
Економія: -3,10 грн
45,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (12), блістер (2)
47,55
Економія: -1,95 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (24), блістер (8)
79,98
Економія: -10,37 грн
69,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (39), блістер (5)
48,21
Економія: -2,61 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (3)
45,21
Економія: -2,21 грн
43,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (8), блістер (7)
47,24
Економія: -5,28 грн
41,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: таблетки (60)
44,41
Економія: -2,41 грн
42,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (14)
48,33
Економія: -2,73 грн
45,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (15), блістер (7)
48,09
Економія: -6,13 грн
41,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (23), блістер (9)
48,68
Економія: -4,90 грн
43,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (24)
47,59
Економія: -1,99 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
78,77
Економія: -9,11 грн
69,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: таблетки (80)
47,17
Економія: -1,57 грн
45,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
Всього: упаковка (30), блістер (3)
47,39
Економія: -1,79 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: таблетки (60)
45,77
Економія: -2,77 грн
43,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (32), блістер (8)
47,11
Економія: -1,51 грн
45,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
76,66
Економія: -8,14 грн
68,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
Всього: упаковка (1)
71,99
Економія: -7,10 грн
64,89 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, перех. Єврейська / Миколаївська, 23/40
Всього: упаковка (1)
75,99
Економія: -11,10 грн
64,89 грн