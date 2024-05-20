Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Львів (182539) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 1-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 40-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Лемківська, 3-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А/174
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Іва-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 74
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58