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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Львів (182539) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 1-А
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 40-А
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
Всього: упаковка (3)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн
Ощад аптека
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Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Лемківська, 3-Б
Всього: упаковка (1)
73,50
Економія: -8,61 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -14,61 грн
64,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А/174
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -13,10 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -6,61 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (3)
79,79
Економія: -14,90 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (3)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Всього: упаковка (1)
79,16
Економія: -14,27 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 1
Всього: таблетки (30)
76,00
Економія: -11,11 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
Всього: таблетки (50)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47-А
Всього: упаковка (2)
71,50
Економія: -6,61 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 74
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -14,41 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: таблетки (60)
75,99
Економія: -11,10 грн
64,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -13,61 грн
64,89 грн