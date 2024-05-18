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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Харків (182539) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
78,50
Економія: -13,58 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: таблетки (10)
77,91
Економія: -11,63 грн
66,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
71,99
Економія: -7,07 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: таблетки (90)
75,91
Економія: -10,99 грн
64,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: таблетки (30)
75,63
Економія: -4,62 грн
71,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
74,99
Економія: -10,07 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Всього: таблетки (80)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (1)
78,68
Економія: -13,76 грн
64,92 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
75,99
Економія: -11,07 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Всього: упаковка (1)
79,28
Економія: -14,36 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -11,58 грн
64,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1), блістер (7)
78,95
Економія: -11,82 грн
67,13 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Всього: упаковка (2)
75,99
Економія: -11,07 грн
64,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
79,30
Економія: -14,38 грн
64,92 грн