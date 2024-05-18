Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Харків (182539) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Всього: таблетки (90)
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Харків, вул. Достоєвського, 10
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Всього: таблетки (30)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, вул. Біблика, 1-Б
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Харків, вул. Бекетова, 21
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
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Кегичівка, вул. Миру, 30-А
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Красноград, пл. Базарна, 18
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Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
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Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Диканька, вул. Медична, 42-А
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Полтава, вул. Миру, 9
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Всього: упаковка (1), блістер (7)
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Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
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Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
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Полтава, вул. Соборності, 44