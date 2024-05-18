Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (182539) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
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Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
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Павлоград, вул. Незалежності, 164
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Павлоград, вул. Центральна, 41
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Вільногірськ, вул. Центральна, 41
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
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Павлоград, вул. Західнодонбаська, 28/2
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Всього: таблетки (60)
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Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
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Всього: упаковка (1)
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Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
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П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
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Марганець, вул. Лермонтова, 29
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Красноград, пл. Базарна, 18
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Кегичівка, вул. Миру, 30-А