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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Одеса (182538) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
14,60 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: упаковка (1)
16,45
Економія: -0,85 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (6)
14,62
Економія: -0,87 грн
13,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (17), блістер (1)
15,28
Економія: -0,48 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
17,16
Економія: -1,40 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (26)
17,51
Економія: -1,75 грн
15,76 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
Всього: упаковка (16), блістер (1)
15,26
Економія: -0,46 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (11)
15,89
Економія: -0,69 грн
15,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (11), блістер (1)
15,38
Економія: -0,58 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (22)
16,34
Економія: -0,94 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (2), блістер (1)
16,56
Економія: -0,80 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
Всього: упаковка (10), блістер (1)
16,55
Економія: -0,95 грн
15,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (4)
15,94
Економія: -0,74 грн
15,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
Всього: упаковка (3)
15,80
Економія: -0,60 грн
15,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (7)
16,21
Економія: -0,81 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (7), блістер (1)
16,07
Економія: -0,47 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (3)
16,15
Економія: -0,75 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (6)
15,28
Економія: -0,48 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (1)
15,39
Економія: -0,80 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (5)
16,49
Економія: -0,73 грн
15,76 грн