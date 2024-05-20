Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Львів (182538) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
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Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
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Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
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Всього: упаковка (5)
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Ужгород, вул. Капушанська, 19
Аптека шар@
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
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Всього: упаковка (7), блістер (1)
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Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
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Вінниця, вул. Соборна, 35
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Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (22)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (16), блістер (1)
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Кропивницький, вул. Преображенська, 4
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35