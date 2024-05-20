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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Львів (182538) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
25,41
Економія: -4,67 грн
20,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (4)
16,48
Економія: -0,68 грн
15,80 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
Всього: упаковка (1)
25,41
Економія: -4,67 грн
20,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (4)
16,29
Економія: -0,89 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (7)
15,29
Економія: -0,70 грн
14,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (5)
15,89
Економія: -0,89 грн
15,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (6)
15,34
Економія: -0,75 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (7), блістер (1)
16,25
Економія: -0,65 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (4)
16,76
Економія: -1,00 грн
15,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (6)
15,66
Економія: -0,66 грн
15,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (12)
12,54
Економія: -0,74 грн
11,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (19)
16,28
Економія: -0,88 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
17,16
Економія: -1,40 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (17), блістер (1)
15,28
Економія: -0,48 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (22)
16,34
Економія: -0,94 грн
15,40 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
Всього: упаковка (16), блістер (1)
15,26
Економія: -0,46 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (11)
15,71
Економія: -0,51 грн
15,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (26)
17,51
Економія: -1,75 грн
15,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
14,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (6)
14,42
Економія: -0,67 грн
13,75 грн