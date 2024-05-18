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Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Харків (182538) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2)
17,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (8)
15,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (34)
16,00 грн
В інших містах:
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: блістер (1)
17,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
17,02
Економія: -2,76 грн
14,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (63)
15,47
Економія: -0,88 грн
14,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (75)
15,09
Економія: -0,50 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (11)
15,61
Економія: -1,37 грн
14,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (6)
16,99
Економія: -1,19 грн
15,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
16,28
Економія: -2,08 грн
14,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (5)
16,46
Економія: -2,26 грн
14,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (2)
15,17
Економія: -0,58 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (6)
15,78
Економія: -0,98 грн
14,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (6), блістер (1)
14,60
Економія: -0,92 грн
13,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (2)
16,03
Економія: -1,03 грн
15,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (8)
17,22
Економія: -1,46 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
16,26
Економія: -0,66 грн
15,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (6), блістер (1)
16,25
Економія: -1,59 грн
14,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (7)
16,71
Економія: -0,95 грн
15,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
15,66
Економія: -1,36 грн
14,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (10)
15,95
Економія: -1,97 грн
13,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (3)
16,42
Економія: -1,02 грн
15,40 грн