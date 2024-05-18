Асглюкан таблетки, №30 - Харків (741337) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 65 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Наявність на 2024-05-21 - 19:00