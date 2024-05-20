CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B , №1 - Одеса (740252) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
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Одеса, вул. Степова, 17
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Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Одеса, вул. Левітана, 67/1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
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Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
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Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
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Одеса, просп. Добровольського, 128
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Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
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Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
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Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
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Миколаїв, просп. Миру, 46-А
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Вилкове, вул. Різдвяна, 16
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Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
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Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
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Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
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Умань, вул. Тищика, 40
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Кропивницький, вул. Полтавська, 58
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Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
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Сміла, вул. Незалежності, 80