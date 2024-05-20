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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B , №1 - Одеса (740252) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
349,79 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
341,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (4)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
341,54 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
349,77 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (3)
351,45 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 66
Всього: упаковка (2)
349,79 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (3)
351,45 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
359,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Всього: упаковка (1)
341,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Всього: упаковка (3)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 16
Всього: упаковка (1)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: упаковка (3)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Всього: упаковка (1)
349,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Всього: упаковка (4)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 58
Всього: упаковка (2)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (2)
349,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
Всього: упаковка (1)
349,77 грн