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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B , №1 - Львів (740252) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
349,77 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (4)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (7)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (11)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (6)
341,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (2)
351,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
351,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: упаковка (2)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
434,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
341,53 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (2)
434,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (5)
434,00 грн