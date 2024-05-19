CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B , №1 - Київ (740252) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 141 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4