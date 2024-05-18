CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B , №1 - Харків (740252) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, просп. Свободи, 32
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 61
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Решетилівка, вул. Шевченка Тараса, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Червоної Калини, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68