Ацетал Солюбл таблетки шипучі 200 мг стрип, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (525102) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шиндлера, 91
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шиндлера, 87
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Наявність на 2024-05-21 - 17:00