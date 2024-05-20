Всі аптеки України
Дитяче харчуванняГомогенізоване дитяче харчування/пюреФруктові пюре100% Фруктові пюре (більше двох інгредієнтів), які не потребують зберігання в холодильникуHIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПЕРСИК-ЧОРНИЦЯ-МАЛИНА" НіРР HiPPiSЦіни в аптеках

HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПЕРСИК-ЧОРНИЦЯ-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Одеса (480810) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
65,45 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (2)
46,94 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
46,94 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
62,49
Економія: -1,93 грн
60,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Всього: упаковка (2)
65,56
Економія: -3,82 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 57
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -2,25 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (2)
64,20 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (1)
46,94 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
70,04 грн