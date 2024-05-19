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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПЕРСИК-ЧОРНИЦЯ-МАЛИНА" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Львів (480810) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
68,56 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бучач, вул. Галицька, 62
Всього: упаковка (1)
61,05
Економія: -2,19 грн
58,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
65,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -2,25 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 57
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Всього: упаковка (2)
65,56
Економія: -3,82 грн
61,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
62,49
Економія: -1,93 грн
60,56 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Стеценка, 75-Б
Всього: упаковка (2)
62,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (1)
70,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
49,29 грн