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Альтрено™ лосьйон 0,05 % туба 45 г, №1 - Львів (676864) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
861,99
Економія: -148,60 грн
713,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
909,99
Економія: -196,60 грн
713,39 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
1106,50
Економія: -393,10 грн
713,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (1)
839,99
Економія: -126,60 грн
713,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
884,99
Економія: -171,60 грн
713,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
741,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
741,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
1154,80
Економія: -441,40 грн
713,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
741,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
824,06
Економія: -89,68 грн
734,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
734,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
819,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
741,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (2)
1138,70
Економія: -425,30 грн
713,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
909,99
Економія: -196,60 грн
713,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Липинського, 60
Всього: упаковка (1)
812,99
Економія: -99,60 грн
713,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
839,99
Економія: -126,60 грн
713,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
699,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
1058,30
Економія: -344,90 грн
713,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
741,40 грн