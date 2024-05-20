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АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 100 мл - Одеса (735049) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (2)
753,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
607,27 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Валерія
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
753,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
753,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Вероніка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
753,60 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
753,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
584,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
583,86 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Всього: упаковка (1)
584,90 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
753,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
584,90 грн