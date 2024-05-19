Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейАТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙЦіни в аптеках

АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 100 мл - Львів (735049) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
705,32
Економія: -3,93 грн
701,39 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
549,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
549,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
584,18 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
549,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
549,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (3)
607,27 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
549,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
584,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
583,87 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
583,86 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
583,87 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
840,80
Економія: -168,15 грн
672,65 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2)
810,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
549,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (2)
584,18 грн