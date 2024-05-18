АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 100 мл - Харків (735049) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Іллінська, 49
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12