Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуАТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШАЦіни в аптеках

АТОДЕРМ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 1 л - Одеса (717892) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
751,49 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
969,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (2)
751,49 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
969,90 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
969,90 грн
Вузівська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
969,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1082,20
Економія: -216,40 грн
865,80 грн
В інших містах:
Жемчужина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
969,90 грн
Чорноморська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
969,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
985,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
964,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
920,04 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1082,20
Економія: -216,40 грн
865,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
977,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
751,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
781,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
959,93 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1082,20
Економія: -216,40 грн
865,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (2)
841,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
841,73 грн