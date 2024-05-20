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NCEF-РЕВЕРС КРЕМ ДЛЯ КОНТУРУ ОБЛИЧЧЯ 15 мл - Одеса (735054) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (4)
2503,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
2448,77 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
2443,70 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
2443,70 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
2443,70 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
2443,70 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
2295,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
2478,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: (1)
2106,00 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
2443,70 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
2443,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
2726,50
Економія: -81,80 грн
2644,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
3013,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
2140,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
2726,50
Економія: -81,80 грн
2644,70 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
2161,00
Економія: -121,00 грн
2040,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
2726,50
Економія: -81,80 грн
2644,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
2351,05 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
2140,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
2140,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
2354,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
2461,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
2262,69 грн