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NCEF-РЕВЕРС КРЕМ ДЛЯ КОНТУРУ ОБЛИЧЧЯ 15 мл - Київ (735054) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
3013,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
2544,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
2625,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
2552,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
2238,62 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
2726,50
Економія: -81,80 грн
2644,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
2625,47 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
2140,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
2726,50
Економія: -81,80 грн
2644,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
2726,50
Економія: -81,80 грн
2644,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
2391,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
2461,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
2247,82 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
2478,60
Економія: -74,36 грн
2404,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
2247,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
2461,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
2140,78 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
2351,05 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
2140,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
2247,82 грн